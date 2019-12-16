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Пожарные тушат возгорание в офисном помещении в Омске

По предварительным данным, пострадавших нет

ОМСК, 16 декабря. /ТАСС/. Спасатели ликвидируют в Омске пожар площадью около 100 кв. м, возникший в офисном помещении, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 05:49 (2:49 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. К. Маркса. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений обнаружено, что происходит горение в офисном помещении на 2-м этаже. Площадь пожара, предварительно, 100 кв. м, до прибытия пожарных два человека эвакуировались самостоятельно, один спасен звеном газодымозащитников", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС ТАСС уточнили, что пострадавших, по предварительным данным, нет. В 6:15 (3:15 мск) пожар локализовали, в 6:53 (3:53 мск) ликвидировали открытое горение. Возгорание в восьмиэтажном здании, где ранее размещался завод "Электроточприбор", ликвидируют 40 сотрудников МЧС и 7 единиц техники.

Теги
РоссияОмская область
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