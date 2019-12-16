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Около 400 тыс. гектаров леса охвачено пожарами в национальном парке на востоке Австралии

Масштабный лесной пожар в Голубых горах стал результатом неудачной операции по сдерживанию огня для защиты близлежащих жилых домов

СИДНЕЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Около 400 тыс. гектаров леса охвачено лесными пожарами в национальных парках Голубых гор на северо-западе от австралийского Сиднея. Огнем уничтожено более 20 хозяйственных построек, порядка 450 жилых домов остались без электричества. Об этом в понедельник сообщает телеканал SBS.

По словам комиссара региональной пожарной служба штата Новый Южный Уэльс (NSWRFS) Шейна Фитцсиммонса, масштабный лесной пожар в Голубых горах стал результатом проведенной в районе неудачной операции по сдерживанию огня для защиты близлежащих жилых домов. В настоящий момент на территории заповедника огнем охвачены 387 тыс. гектаров леса, более 450 жилых домов остались без электричества, пожаром разрушен ряд хозяйственных и административных построек.

Предупреждения о возможной эвакуации выпущены для пяти районов штата, в 21 - введен полный запрет на разведение огня и посещение леса. Как отметил Фитцсиммонс, условия останутся очень сложными на протяжении всей наступившей недели. "Это еще один ужасный сценарий и, к сожалению, учитывая крайне неблагоприятный прогноз, нам предстоит еще очень много работы ", - сказал он в интервью порталу 9News. Как отмечается в прогнозе регионального метеобюро, до конца недели на территории штата будет сухо и ветрено, а среднедневные температуры останутся экстремально высокими.

В настоящий момент на территории Нового Южного Уэльса зарегистрировано 108 лесных пожаров, 57 из которых остаются нелокализованными. На борьбу согнем, уже уничтожившим 2,7 млн гектаров леса, мобилизованы более 2 тыс. пожарных и сотни единиц спецтехники.

На протяжении всего сезона лесных пожаров, начавшегося в конце июля, в регионе было зафиксировано более 7 тыс. пожаров, в результате которых погибли шесть человек и еще более 30 получили травмы различной степени тяжести. Огнем были также уничтожены 724 жилых дома и более 1,5 тыс. административных и хозяйственных построек.

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Австралия
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