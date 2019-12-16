В Подмосковье арестовали подозреваемого в ограблении москвича на 5 млн рублей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Полиция Подмосковья задержала одного из двоих подозреваемых в ограблении москвича на 5 млн рублей в районе аэропорта Домодедово. Предполагаемый злоумышленник арестован, сообщила ТАСС в понедельник начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали одного из подозреваемых по месту жительства в городском округе Реутов. Им оказался 27-летний фитнес-тренер", - добавила представитель подмосковного главка МВД.

По ее словам, двое злоумышленников вблизи аэропорта Домодедово напали на 43-летнего москвича. Они выхватили из его рук сумку, в которой находились деньги, и попытались скрыться. Мужчина догнал правонарушителей, однако один из них ударил его несколько раз по голове, после чего потерпевший прекратил преследование. Общий ущерб составил 5 млн рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). Ему грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время, как уточнила Петрова, он арестован.