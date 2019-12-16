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Суд продлил срок ареста двум жителей ХМАО по делу о связях с ИГ

В сентябре троих жителей Нижневартовска задержали по подозрению в участии в террористической организации, во время обысков у них нашли оружие, наркотики, экстремистскую символику и литературу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 декабря. /ТАСС/. Нижневартовский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) продлил арест двум жителям Нижневартовска, задержанным по делу об участии в террористической организации. Об этом сообщила в понедельник ТАСС помощник председателя суда Юлия Барычева.

"Суд продлил двум из трех фигурантов срок заключения на десять суток, до 28 декабря. В отношении еще одного фигуранта мера пресечения остается прежней - также до 28 декабря, материалов о ее продлении в суд пока не поступало", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы регионального следственного управления СК РФ, в сентябре трое жителей Нижневартовска были задержаны по подозрению в участии в террористической организации. Один из них в момент задержания находился в Татарстане. Во время обысков у них нашли оружие, наркотики, экстремистскую символику и литературу. По данным следствия, задержанные подозреваются в вербовке новых сторонников в международную террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в Нижневартовске.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической"), ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение наркотиков") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия"). Дела соединены в одном производстве. В конце сентября суд арестовал всех фигурантов.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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