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В Индии произошли столкновения студентов с полицией

Агентство ANI сообщает, что студенты Лакхнауского университета хотят организовать протесты против принятия новой версии закона о гражданстве

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 декабря. /ТАСС/. Массовые столкновения студентов с полицией начались в понедельник в Лакхнауском университете, расположенном в столице крупнейшего по населению индийского штата Уттар-Прадеш. Об этом сообщило информационное агентство ANI.

По его данным, полицейские закрыли ворота университетского комплекса и не позволяют учащимся и преподавателям выйти в город, где студенты хотят организовать протесты против принятия новой версии закона о гражданстве. В ответ протестующие забрасывают полицейских камнями, вступают с ними в столкновения.

Новая редакция закона о гражданстве Индии, которая уже получила официальное одобрение, предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии - Пакистана, Афганистана и Бангладеш, если те сталкиваются с притеснениями на родине. Речь идет о лицах, исповедующих индуизм, сикхизм, джайнизм, буддизм и христианство и проживающих в этих преимущественно мусульманских странах. Поправки не касаются граждан других стран региона, например Непала и Шри-Ланки, а также мусульман.

Закон вызвал недовольство индийских мусульман, которые полагают, что он нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех, независимо от религии. Недовольства также выразили жители штатов на северо-востоке и востоке страны, которые опасаются, что теперь гражданство смогут получить миллионы беженцев из соседней Бангладеш, нашедших убежище в этом регионе, что, по мнению многих, угрожает местным жителям.

Сначала протесты начались в северо-восточном штате Ассам, где по меньшей мере трое протестующих погибли в ходе демонстраций, вылившихся в массовые беспорядки и столкновения с полицией в городе Гувахати. В субботу протесты начались в штате Западная Бенгалия, где их участники подожгли пять железнодорожных составов, а также 15 автобусов, из которых предварительно были высажены пассажиры. Протестующие блокировали автомобильные и железные дороги, забрасывали камнями транспорт, громили магазины. В воскресенье и в ночь на понедельник акции протеста начались в студенческих кампусах в Нью-Дели, где, по официальным данным, пострадали более 50 человек, а также в Алигархе и других городах. О готовности провести в понедельник демонстрации также заявили студенческие организации ряда учебных заведений в Мумбаи, Пуне и других городах.

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Индия
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