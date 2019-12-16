Энергетики в Ингушетии запитали большую часть отключенных абонентов Малгобекского района

МАГАС, 16 декабря. /ТАСС/. Сотрудники филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" ведут восстановительные работы после отключения воздушной линии в Малгобекском районе республики, уже запитано около 30 тыс. абонентов из 47 тыс., сообщили ТАСС в пресс-службе энергокомпании.

На сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России сообщалось, что около 47,8 тыс. жителей Ингушетии остались без электроснабжения в результате аварии на сетях в ночь на понедельник.

"16 декабря в 02:18 мск в зоне ответственности филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" отключилась воздушная линия "Плиево - Вознесеновская - 2" с отпайкой на подстанцию "Ачалуки". Временно без электроснабжения оказались потребители Малгобекского района. К 09:00 запитана большая часть потребителей, без энергоснабжения остается порядка 18 тыс. из 47 тыс. абонентов", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается, работы по восстановлению энергоснабжения в районе продолжаются. "Незамедлительно на осмотр линии протяженностью порядка 33 км и проведение необходимых работ были направлены три аварийно-ремонтные бригады компании - 11 специалистов, четыре единицы техники. Специалисты находятся на объекте и проводят восстановительные мероприятия всю ночь с момента технологического сбоя, чтобы в максимально возможные короткие сроки вернуть свет в дома жителей района", - уточнили в пресс-службе.