В Петербурге иностранца госпитализировали после инцидента со стрельбой у ночного клуба

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Петербургская полиция разыскивает мужчину, который устроил стрельбу у ночного клуба на проспекте Испытателей и скрылся с места происшествия. Как сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате инцидента пострадал иностранец, его госпитализировали.

"В состоянии средней тяжести госпитализирован неработающий гражданин одной из среднеазиатских республик 1993 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.

Информация о госпитализации пострадавшего поступила в полицию Приморского района в воскресенье. По информации полиции, злоумышленник выстрелил в лицо пострадавшему из неустановленного оружия, похожего на пистолет, а затем скрылся с места происшествия.

"Полицейскими предпринимаются все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленника", - отметили в ведомстве.