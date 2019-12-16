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В Астраханской области осудили двух наркодилеров

Их приговорили к 8 и 11 годам колонии строгого режима

АСТРАХАНЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Советский и Приволжский суды Астраханской области осудили двоих участников преступной организованной группы за сбыт синтетических наркотиков и отмывание денег. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"Два местных жителя в возрасте 28 и 29 лет признаны судом виновными сразу по нескольким статьям: "Участие в преступном сообществе", "Незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере", "Отмывание денежных средств". Приговорами Советского и Приволжского районных судов им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 и 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Следствием установлено, что злоумышленники вместе с четырьмя другими фигурантами, которые также в ближайшее время предстанут перед судом, через сеть Интернет приобретали крупные партии наркотиков, фасовали их на разовые дозы и реализовывали бесконтактным способом, помещая в тайники. Для этого в одном из мессенджеров был создан виртуальный магазин. Кроме того, обвиняемые обналичили часть дохода от наркобизнеса путем конвертирования биткоинов.

По данным полиции, в тайниках и по местам проживания задержанных полицейские изъяли более 11,5 кг запрещенных веществ, средства фасовки и упаковочные материалы.

Теги
РоссияАстраханская область
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