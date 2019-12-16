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Четыре человека погибли в ДТП в Мордовии

Еще четверо получили травмы

ТАСС, 16 декабря. Столкновение четырех автомобилей произошло в Мордовии. В результате погибли четыре человека, еще четверо были доставлены в больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД республики.

"В Торбеевском районе в ночь на понедельник, по предварительной информации, водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Toyota, которую отбросило на ВАЗ-21124, а отечественную легковушку - на Renault Logan. В результате водитель и три пассажира Volkswagen скончались, пассажир Toyota и три пассажира ВАЗ доставлены в больницу", - сказала собеседница агентства.

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РоссияМордовия
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