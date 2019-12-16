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Полиция задержала под Тулой восемь подозреваемых в незаконной торговле оружием

Силовики изъяли около 30 пистолетов и ружей

ТУЛА, 16 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали жителя города Киреевска Тульской области, хранившего оружие и боеприпасы, и еще семь человек, причастных к их сбыту. Изъято около 30 пистолетов и ружей, несколько тысяч патронов различных калибров, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сотрудники управления уголовного розыска УМВД по Тульской области выявили подозреваемых в незаконном обороте оружия. Установили жителя Киреевска, который хранил и сбывал через посредников оружие. Всего полицейские получили сведения о восьми жителях региона, имевших различное отношение к незаконному оружейному обороту, все они задержаны. Сейчас изъято около 30 пистолетов и ружей, много комплектующих деталей, несколько тысяч патронов различных калибров, следственные действия продолжаются", - сказал собеседник агентства, добавив, что все найденное оружие было изготовлено промышленным способом.

По данным пресс-службы, полиция располагала данными, что житель Киреевска торгует оружием. Во время проведения операции оперативники уголовного розыска сыграли роль покупателей винтовки. "Удалось выяснить способ сбыта нелегального товара, а также получить предварительные сведения об организации всей противоправной схемы", - отметили в пресс-службе.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").

Теги
РоссияТульская область
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