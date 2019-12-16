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Полиция Москвы задержала приезжего, устроившего стрельбу на станции метро "Косино"

В результате инцидента никто не пострадал

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Полиция Москвы задержала 23-летнего приезжего, устроившего стрельбу на станции "Косино" Московского метрополитена. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В дежурную часть УВД на Московском метрополитене поступила информация о том, что на станции метро "Косино" гражданин произвел выстрелы в тоннель из неизвестного оружия, после чего скрылся. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого около станции метро "Лермонтовский проспект". Им оказался 23-летний приезжий", - рассказали в главке.

Как отметили в полиции, молодой человек вел себя неадекватно, размахивая предметом, похожим на пистолет. В ходе проверки выяснилось, что задержанный находился на платформе станции метро "Косино" со своей знакомой. В присутствии пассажиров, поднимаясь по лестнице, он сделал несколько выстрелов. В результате данного инцидента никто не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Подозреваемый арестован.

Теги
Россия
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