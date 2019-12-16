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В Нижегородской области арестован мужчина, который пытался убить свою семью

В отношении него проведут судебно-психиатрическую экспертизу

ТАСС, 16 декабря. Мужчина, которого подозревают в попытке убийства своей семьи в Нижегородской области, арестован, в отношении него проведут судебно-психиатрическую экспертизу, сообщается на сайте управления СК РФ по региону.

13 декабря правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который пытался убить 10-летнюю дочь и своих родителей в деревне Большие Поляны Воскресенского района.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение", - сказано в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что в ходе расследования дела будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая поможет установить вменяемость мужчины.

По версии следствия, в ночь на 13 декабря 2019 года подозреваемый беспричинно нанес ножевые ранения своей 10-летней дочери, а затем 60-летней матери и 59-летнему отцу, после чего скрылся с места преступления. Пострадавших доставили в районную больницу. Состояние девочки и ее бабушки медики оценивают как тяжелое. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" и "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего").

Теги
РоссияНижегородская область
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