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Мосгорсуд оставил в СИЗО участника акции 27 июля Суровцева

Программиста Сергея Суровцева обвиняют в нападении на сотрудника Росгвардии

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд признал в понедельник законным решение о заключении под стражу участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Сергея Суровцева. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд постановил отказать в удовлетворении жалобы стороны защиты и оставить решение суда первой инстанции в силе", - сказал представитель суда. Ранее Басманный суд Москвы арестовал программиста Сергея Суровцева, который обвиняется в нападении на сотрудника Росгвардии в ходе акции 27 июля, до 27 января.

По данным СК, анализ видео с камер наблюдения и свидетельские показания позволили установить, что 27 июля 30-летний Сергей Суровцев, находясь на Тверской улице, поднял секцию металлического ограждения и ударил ею сотрудника Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других сотрудников правоохранительных органов, обеспечивавших соблюдение правопорядка. Ему предъявлено обвинение в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Как следует из открытых данных, Суровцев занимается бизнесом в сфере интернет-технологий.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы около 20 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.

Теги
Россия
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