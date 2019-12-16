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Обновлено 

Источник: облправительство и больницу в Мурманске эвакуировали из-за угрозы взрыва

Также сообщается об угрозе взрыва в аэропорту и на железнодорожном вокзале

МУРМАНСК, 16 декабря. /ТАСС/. В здании правительства Мурманской области и городской больницы провели эвакуацию из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва, сообщил ТАСС в понедельник источник в оперативных ведомствах.

"Здания областного правительства и больницы эвакуированы, было получено сообщение о возможной угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства.

В областном правительстве ТАСС подтвердили факт эвакуации. Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Источник также сообщил об угрозе взрыва в аэропорту Мурманска и на железнодорожном вокзале, там также проводилась эвакуация.

"Всего эвакуированы пять объектов, в том числе вокзал, аэропорт. Было получено сообщение о возможной угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства.

5 декабря сотрудники правительства области и Арбитражного суда были эвакуированы из зданий из-за сообщения об угрозе взрыва. Тогда информация об угрозе не подтвердилась.

В новость внесены изменения (14:17 мск) - добавлены подробности.

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