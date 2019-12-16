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Стрелявший из автомобиля в центре Перми мужчина использовал холостые патроны

В результате ЧП никто не пострадал

ПЕРМЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили, что мужчина, устроивший в выходные стрельбу из автомата в центре Перми, использовал холостые патроны. Об этом ТАСС в понедельник сообщила пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

В воскресенье в соцсетях и местных СМИ появилась видеозапись, на кадрах которой видно, как мужчина стреляет из автомата вверх из окна с пассажирского сиденья автомобиля. По информации изданий, инцидент произошел ночью возле одного из клубов в центре Перми. Никто не пострадал. Полиция начала проверку.

"По результатам экспертизы установлено, что гильзы, изъятые с места происшествия, являются гильзами от холостых патронов светозвукового действия. Данные патроны являются штатными для списанного охолощенного оружия, т.е. приведенного в состоянии непригодности для производства выстрела боевыми патронами", - отмечается в сообщении.

По данным МВД, проверка продолжается, устанавливаются личности, причастные к инциденту.

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