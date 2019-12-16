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Вандалы уничтожили инсталляцию в парке Победы в Элисте

Полиция задержала двух молодых людей

ЭЛИСТА, 16 декабря. /ТАСС/. Вандалы в Элисте разрушили инсталляцию в виде звезды в парке Победы в ночь на понедельник, полиция Калмыкии проводит проверку, сообщил ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы МВД РФ по республике Андрей Басхаев.

"Сообщение о разрушении инсталляции в парке Победы поступило ночью, на месте происшествия нарядом полиции задержаны двое молодых людей старше 18 лет. Мы проводим проверку, устанавливается все обстоятельства происшествия, причастность подозреваемых к совершению акта вандализма", - сказал он.

Личности задержанных установлены, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавил Басхаев.

Световые тематические инсталляции в Парке Победы, в котором ведутся работы по благоустройству в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", установили всего неделю назад.

Теги
РоссияКалмыкия
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