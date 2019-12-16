Напавшая на сотрудницу колледжа в Чебоксарах студентка арестована

ТАСС, 16 декабря. Суд арестовал студентку, напавшую 13 декабря с ножом на сотрудницу Чебоксарского экономико-технологического колледжа. Об этом в понедельник сообщила ТАСС и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Чувашии Евгения Кузнецова.

13 декабря утром находящаяся в академическом отпуске 17-летняя студентка экономического отделения прошла через пост охраны в колледж, где в одном из кабинетов напала на сотрудницу учреждения и нанесла ей множество ударов кухонным ножом. Работники колледжа услышали крики, доносившиеся из кабинета, и пришли потерпевшей на помощь.

"По решению суда девушка арестована на два месяца. Она находится под стражей", - сказала собеседница агентства. В сообщении, распространенном в понедельник следственным управлением СК РФ по Чувашии, отмечается, что подозреваемая пройдет судебно-психиатрическую экспертизу. Специалисты также проведут судебно-медицинскую, генетическую, биологическую, дактилоскопическую экспертизы.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Пострадавшую доставили с поверхностными резаными ранами в одно из медучреждений Чебоксар. Ей оказали необходимую медицинскую помощь, жизни женщины ничего не угрожает.

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