{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Напавшая на сотрудницу колледжа в Чебоксарах студентка арестована

Она будет находиться под стражей два месяца

ТАСС, 16 декабря. Суд арестовал студентку, напавшую 13 декабря с ножом на сотрудницу Чебоксарского экономико-технологического колледжа. Об этом в понедельник сообщила ТАСС и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Чувашии Евгения Кузнецова.

На эту тему

13 декабря утром находящаяся в академическом отпуске 17-летняя студентка экономического отделения прошла через пост охраны в колледж, где в одном из кабинетов напала на сотрудницу учреждения и нанесла ей множество ударов кухонным ножом. Работники колледжа услышали крики, доносившиеся из кабинета, и пришли потерпевшей на помощь.

"По решению суда девушка арестована на два месяца. Она находится под стражей", - сказала собеседница агентства. В сообщении, распространенном в понедельник следственным управлением СК РФ по Чувашии, отмечается, что подозреваемая пройдет судебно-психиатрическую экспертизу. Специалисты также проведут судебно-медицинскую, генетическую, биологическую, дактилоскопическую экспертизы.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Пострадавшую доставили с поверхностными резаными ранами в одно из медучреждений Чебоксар. Ей оказали необходимую медицинскую помощь, жизни женщины ничего не угрожает.

В новость внесены изменения (14:33 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияЧувашия
Реклама на ТАСС
Астраханский бизнесмен получил год условно из-за тяжелой травмы ребенка на аттракционе
Предпринимателя признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС