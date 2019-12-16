В Москве задержали обвиняемого в двойном убийстве в 2013 году на Дальнем Востоке

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве двух человек в 2013 году в Амурской области и скрывшийся от следствия задержан в Москве. Об этом в понедельник журналистам сообщили официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело по обвинению Александра Бояршинова в убийстве в 2013 году Андрея Токарева и Кристины Голоушкиной в Зейском районе Амурской области. Это преступление он совершил в соучастии с Вадимом Горбуновым. Бояршинов в 2014 году скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. 16 декабря 2019 года следствием во взаимодействии с МВД России Бояршинов задержан на территории Москвы", - сказала Петренко.

На время розыска обвиняемого следствие по делу приостанавливалось. Следствие планирует ходатайствовать о его заключении под стражу.

После приема матери одного из погибших председателем СК РФ Александром Бастрыкиным уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ведомства. Уголовное дело в отношении Горбунова было расследовано ранее, и он предстал перед судом.