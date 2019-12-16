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Подросток на Mercedes устроил ДТП в Петербурге

Молодой человек проехал на запрещающий сигнал светофора, из-за чего в него врезался внедорожник

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Шестнадцатилетний подросток на Mercedes грубо нарушил правила дорожного движения и устроил ДТП на пересечении проспекта КИМа и улицы Одоевского в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадал один человек, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

Авария, по данным ведомства, произошла в понедельник утром. "Водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, при проезде на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с автомобилем Audi Q7 под управлением мужчины 1984 года рождения", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в результате аварии водитель Audi получил травмы средней степени тяжести.

Местные СМИ опубликовали запись с видеорегистратора, на котором видно, как Mercedes белого цвета выезжает на перекресток, после чего в него врезается темный внедорожник. Автомобиль Mercedes из-за этого отбросило на тротуар, где он сбил столб, врезался в здание и, по данным СМИ, сбил пешехода.

В управлении ГИБДД ТАСС пояснили, что в данном ДТП пострадал один человек - водитель Audi, а пешеход не получил никаких травм.

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РоссияСанкт-Петербург
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