В Перми суд арестовал руководителя строительства зоопарка по делу о хищении

ПЕРМЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Свердловский районный суд Перми в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств арестовал до 12 февраля 2020 года руководителя строительства нового зоопарка Илью Козырева - сотрудника компании "РЖДстрой", которая является генеральным подрядчиком проекта. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе суда.

"[Избрана] мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 февраля", - сказала собеседница агентства.

Уголовное дело было возбуждено в связи с хищением денежных средств, выделенных из бюджета на строительство нового зоопарка в Перми. Сумма ущерба составляет более 120 млн рублей.

Строительство нового зоопарка в Перми началось в мае 2017 года. Госконтракт на выполнение работ первой очереди был заключен в январе 2018 года с компанией "РЖДстрой". Зоопарк должен разместиться на площади 25,4 га, стоимость работ составляет более 1,8 млрд рублей. Из старого зверинца, который сейчас расположен в историческом центре Перми на площади около 2 га, животных планировали переселить весной 2020 года.