Астраханский бизнесмен получил год условно из-за тяжелой травмы ребенка на аттракционе

АСТРАХАНЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил астраханского предпринимателя к году колонии условно из-за тяжелейшей травмы, полученной пятилетним мальчиком на одном из аттракционов города - во время игры ребенок сломал позвоночник. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

"Приговором Советского районного суда генеральный директор ООО "Грандстап" признан виновным по части 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы, условно с испытательным сроком 3 года",- сказали в пресс-службе.

Опасный для жизни и здоровья клиентов аттракцион "Канатка" и поролоновую яму под ним предприниматель установил в одном из торговых центров. Позднее выяснилось, что аналогичные аттракционы, также не отвечающие требованиям безопасности, работали еще в двух торговых точках города.