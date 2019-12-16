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Астраханский бизнесмен получил год условно из-за тяжелой травмы ребенка на аттракционе

Предпринимателя признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

АСТРАХАНЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил астраханского предпринимателя к году колонии условно из-за тяжелейшей травмы, полученной пятилетним мальчиком на одном из аттракционов города - во время игры ребенок сломал позвоночник. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

"Приговором Советского районного суда генеральный директор ООО "Грандстап" признан виновным по части 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы, условно с испытательным сроком 3 года",- сказали в пресс-службе.

Опасный для жизни и здоровья клиентов аттракцион "Канатка" и поролоновую яму под ним предприниматель установил в одном из торговых центров. Позднее выяснилось, что аналогичные аттракционы, также не отвечающие требованиям безопасности, работали еще в двух торговых точках города.

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РоссияАстраханская область
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