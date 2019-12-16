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В Петербурге воры украли из ювелирного магазина ценности на 10 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Неизвестные в Санкт-Петербурге проломили из подвала здания проход в хранилище ювелирного салона, а затем вскрыли сейф и украли украшения на сумму более 10 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"В полицию Невского района города Санкт-Петербурга обратилась гражданка 1984 года рождения с сообщением о том, что в период с 21:35 мск 14 декабря до 9:00 мск 15 декабря неизвестные злоумышленники неустановленным инструментом из помещения подвала проломили перекрытие в комнату для хранения ювелирных изделий магазина на проспекте Большевиков в доме номер 3, где, спилив двери на двух сейфах, совершили хищение ювелирных изделий", - говорится в сообщении.

Ущерб превышает 10 млн рублей. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). Ведется розыск злоумышленников.

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РоссияСанкт-Петербург
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