Экс-прокурора одного из районов Владикавказа арестовали по делу банды Гагиева

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 декабря. /ТАСС/. Суд в Северной Осетии арестовал на месяц экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, задержанную в рамках расследования уголовного дела банды Гагиева. Об этом ТАСС сообщили в Ленинском суде Владикавказа.

"В ходе закрытого судебного заседания в воскресенье было принято решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ровно на месяц Ольги Швецовой", - сказал собеседник агентства.

По информации Следственного комитета, бывший прокурор подозревается в организации заказного убийства следователя Московского межрегионального управления на транспорте. По версии следствия, Швецова летом 2012 года лично встретилась в Москве с руководителем преступного сообщества Гагиевым и заказала ему убийство бывшего мужа ее сестры Александра Леонова. Мотивом стали неприязненные отношения, сложившиеся на почве его развода с сестрой Швецовой. Участники банды Гагиева убили Леонова, работавшего следователем, 12 сентября 2012 года.

Московский окружной военный суд 6 марта приступил к слушанию по существу уголовного дела в отношении 12 участников банды Аслана Гагиева. По данным следствия, на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии участниками банды убиты 60 человек, среди которых сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены.

В июне прошлого года Гагиева экстрадировали из Австрии и арестовали, вину он не признал. Как сообщали ранее ТАСС в Следственном комитете, 25 участников банды уже получили длительные сроки лишения свободы, восемь членов преступного сообщества ликвидированы в результате внутренних конфликтов в связи с неподчинением его руководителю, еще девять фигурантов находятся в розыске, следствие в их отношении продолжается.