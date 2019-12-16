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Уроженец Карачаево-Черкессии получил 18 лет колонии за пособничество ИГ

Айвар Сеитов в течение трех лет общался с двумя членами ИГ, получал от них текстовые, аудио и видеоматериалы террористического характера и с их помощью обучался боевой и тактической подготовке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил уроженца Карачаево-Черкесии Айвара Сеитова к 18 годам колонии строго режима за сбор средств для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" и участие в ней. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"В соответствии с приговором суда Сеитов признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 18 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

С апреля 2015 по май 2018 года Сеитов, родившийся в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР), на территории КЧР и Ставропольского края принимал участие в деятельности ИГ. Так, Сеитов с помощью интернет-приложений общался с двумя участниками ИГ и согласился на присланные ими деньги вылететь в Сирию для вступления в ряды террористической организации. Кроме того, один из них отправил Сеитову сообщения с номерами телефона и банковской карты для сбора денег на нужды участников ИГ, попросив распространить их в интернете.

Также Сеитов получал от указанных людей через интернет и копировал в телефон текстовые, аудио и видеоматериалы террористического характера, в том числе с информацией о характеристиках оружия, взрывных устройств, взрывчатых и отравляющих веществ, обучался правилам обращения с ними, боевой и тактической подготовке. В августе 2015 года он пытался выехать в Сирию через Стамбул, но опоздал на рейс и "решил продолжить свою подготовку к участию в деятельности данной организации, планируя осуществить нападение на представителей органов государственной власти на территории России".

"Получив от одного из указанных лиц сведения о тайнике с оружием и боеприпасами, Сеитов 4 мая 2018 года прибыл к указанному месту, извлек из него пригодные для использования по предназначению автомат, патроны, гранату и запал, после чего там же был задержан сотрудниками полиции", - рассказали в пресс-службе.

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РоссияКарачаево-Черкесия
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