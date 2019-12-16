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В США самолет United Airlines совершил вынужденную посадку

Произошло возгорание двигателя

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании United Airlines, выполнявший в понедельник рейс по маршруту Сан-Диего - Чикаго, совершил вынужденную посадку в аэропорту Альбукерке (штат Нью-Мексико) из-за возгорания двигателя. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN, разместившая на своем сайте сделанное одним из пассажиров видео, на котором заметно пламя, вырывающееся из двигателя.

Ссылаясь на представителя авиакомпании, CNN сообщила, что при посадке никто не пострадал и пассажиры этого рейса были отправлены в Чикаго другим самолетом.

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США
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