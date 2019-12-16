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Власти Гватемалы конфисковали очередной реактивный самолет наркомафии

Силовики задержали шестерых предполагаемых наркоторговцев

МЕХИКО, 16 декабря. /ТАСС/. Гватемальские военные обнаружили реактивный самолет, использовавшийся для контрабанды наркотиков, на тайной взлетно-посадочной полосе (ВПП) в департаменте Петен на севере страны. Об этом сообщило в понедельник в своем Twitter министерство обороны республики.

"Армейские патрули прорвали оцепление, выставленное незаконной вооруженной группировкой, - говорится в записи. - Подразделения вооруженных сил обнаружили тайную ВПП и реактивный самолет, предположительно, с наркотиками на борту. Он будет доставлен сотрудникам прокуратуры и полиции [для дальнейшего расследования]". Силовики задержали шестерых предполагаемых наркоторговцев, у которых изъяли семь единиц огнестрельного оружия, автомобиль и значительное количество упаковок, предположительно, с кокаином.

По данным газеты Prensa Libre, с апреля 2019 года по настоящее время на тайных ВПП в разных районах Гватемалы представители властей обнаружили 17 реактивных самолетов наркомафии.

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Гватемала
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