На севере Москвы при пожаре погиб инвалид-колясочник

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. В жилом доме на Алтуфьевском шоссе в Москве произошел пожар, в котором погиб один человек, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"Поступила заявка на задымление в подъезде дома №40А на Алтуфьевскому шоссе. По прибытию выяснилось, что до приезда пожарных в одной из квартир произошло возгорание на площади 1,5 кв. м, в результате которого погиб человек", - сказали в главке.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, при пожаре погиб инвалид - загорелись его вещи и коляска. Работающие на месте сотрудники МЧС и МВД устанавливают причину возгорания.