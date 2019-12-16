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На севере Москвы при пожаре погиб инвалид-колясочник

По данным источника в экстренных службах, в квартире погибшего загорелись его вещи и коляска, причина возгорания устанавливается

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. В жилом доме на Алтуфьевском шоссе в Москве произошел пожар, в котором погиб один человек, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"Поступила заявка на задымление в подъезде дома №40А на Алтуфьевскому шоссе. По прибытию выяснилось, что до приезда пожарных в одной из квартир произошло возгорание на площади 1,5 кв. м, в результате которого погиб человек", - сказали в главке.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, при пожаре погиб инвалид - загорелись его вещи и коляска. Работающие на месте сотрудники МЧС и МВД устанавливают причину возгорания.

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