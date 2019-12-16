В Мексике восемь военных пострадали в ДТП с армейским джипом

МЕХИКО, 18 декабря. /ТАСС/. Внедорожник Вооруженных сил Мексики перевернулся на трассе, соединяющей столицу страны с городом Керетаро. В ДТП получили травмы восемь военнослужащих, находившихся на борту джипа, сообщила в понедельник на своем сайте газета Milenio.

Состояние как минимум одного из пострадавших оценивается как тяжелое. По словам водителя внедорожника, он потерял управление транспортным средством, когда попытался избежать столкновения с автомобилем, перекрывшим дорогу.

Компетентные органы приступили к выяснению обстоятельств аварии.