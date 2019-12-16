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Крупный пожар на складе мебели в Казани локализован

В тушении возгорания задействованы 93 человека и 33 единицы техники

ТАСС, 17 декабря. Пожарные локализовали возгорание, возникшее вечером понедельника на складе мебельной фабрики в Казани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 23:55 мск - локализация на 5,2 тыс. кв. метров", - сказали в ведомстве.

На место выдвинулся пожарный поезд. Всего в тушении задействовано .

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером в Казани на улице Короленко, 120, корпус 8 загорелся склад мебельной фабрики. Изначальная площадь пожара составляла 1 тыс. кв. метров. Сведений о пострадавших нет.

По данным из открытых источников, в здании располагалось несколько магазинов мебели, включая производство, и офисы. В нескольких кварталах от горящего склада располагается Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова.

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РоссияТатарстан
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