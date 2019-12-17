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На Сахалине из-за гололедицы закрыли автодорогу Холмск - Невельск

Длина трассы составляет 47 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Управление автомобильных дорог по Сахалинской области во вторник в связи с гололедицей ограничило движение для всех видов транспорта по автодороге Холмск - Невельск (юг Сахалина). Об этом сообщается в пресс-релизе Главного управления МЧС по Сахалинской области.

Длина автодороги Холмск - Невельск составляет 47 км. Она соединяет два портовых городских округа с населением более 52 тыс. человек и является единственным объездным путем для закрытой ранее трассы Невельск - Огоньки (Ловецкий перевал на юге Сахалина).

"17 декабря в связи с гололедицей на участке автодороги Холмск - Невельск для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций закрыто движение автомобильного транспорта", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее в этот же день в Управлении автомобильных дорог по Сахалинской области ТАСС сообщили, что из-за сильного обледенения закрыта дорога Невельск - Огоньки протяженностью 45 км. Она соединяет два городских округа с населением свыше 35 тыс. человек.

По информации синоптиков, в регионе потепление, ветра нет. Температура воздуха на юге Сахалина плюс 1 градус. На территории Ловецкого перевала идет дождь.

Теги
РоссияСахалинская область
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