Штормовое предупреждение объявлено в Магаданской области

ТАСС, 17 декабря. Спасатели Магаданской области во вторник объявили на территории Магадана и Ольского городского округа экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщается в пресс-релизе пожарно-спасательного центра Колымы.

"Вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Магадане и Ольском городском округе, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта и дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий", - говорится в сообщении.

Сейчас в регионе хорошая солнечная погода, ветра нет. Температура в Магадане минус 18 градусов. По информации синоптиков, в течение дня погода в регионе начнет ухудшаться. Ожидаются метель, плохая видимость, ветер со скоростью до 15 м/с.