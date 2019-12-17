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В Подмосковье задержали семерых подозреваемых в серии краж и грабежей на 3,5 млн рублей

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям "Кража", "Грабеж" и "Разбой"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала семерых мужчин, которые подозреваются в проникновении в частные дома в Подмосковье и хищении денег, ювелирных украшений и личных вещей. Как сообщила ТАСС во вторник начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, ущерб от их незаконной деятельности составил около 3,5 млн рублей.

"В результате крупномасштабной операции сотрудниками полиции были установлены и при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержаны по местам проживания в Дмитровском городском округе и городском округе Лобня 7 уроженцев Республики Молдова в возрасте от 28 лет до 41 года, двое из которых ранее судимы, подозреваемых в совершении преступлений", - сказала она.

В ходе проведения обысков в квартирах задержанных были обнаружены и изъяты два пневматических ружья, четыре пневматических пистолета, мобильные телефоны, сим-карты, одежда и обувь, приспособления для вскрытия запирающих устройств, используемые при совершении преступлений, а также ювелирные украшения, наручные часы, электроинструменты, бытовая техника, похищенные ими ранее.

"Имеются основания полагать, что задержанные причастны к 10 кражам, разбойному нападению и двум грабежам, совершенным на территориях Сергиево-Посадского района, городских округов Истра, Лобня, Одинцово и Солнечногорск, а также Тверской области. Общий материальный ущерб составляет около 3,5 млн рублей", - добавила Петрова.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 158 ("Кража"), ст. 161 ("Грабеж") и ст. 162 ("Разбой") УК РФ, задержанные арестованы.

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