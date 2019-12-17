В Москве из квартиры пенсионерки украли 1,3 млн рублей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Две женщины под видом работников Пенсионного фонда украли у пенсионерки в Москве более 1,3 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Две неизвестные женщины, представившись сотрудниками Пенсионного фонда России, под предлогом составления документов для отказа от льгот, вошли в квартиру пенсионерки на Ленинградском проспекте и, воспользовавшись ее невнимательностью, совершили кражу $11 тыс., €6 тыс. и 250 тыс. рублей, а затем скрылись, - сказали в главке. - Материальный ущерб составил 1 млн 357 тыс. 210 рублей".

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).