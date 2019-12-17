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На западе Москвы из сейфа фирмы украли более 7,7 млн рублей

Неизвестный отжал оконную раму и проник в помещение фирмы по торговле импортными ножевыми изделиями

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Неизвестный через окно проник в помещение фирмы на западе Москвы, где, взломав сейф, украл более 7,7 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Неизвестный путем отжатия оконной рамы на 1-м этаже проник в помещение фирмы по торговле импортными ножевыми изделиями, где, взломав сейф, совершил кражу 7 млн 718 тыс. рублей, а затем скрылся", - сказали в главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").

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Россия
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