СМИ: число погибших при землетрясении на Филиппинах достигло восьми

ТАСС, 17 декабря. По меньшей мере восемь человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,6, зафиксированного 15 декабря у берегов острова Минданао. Об этом во вторник сообщает газета Manila Bulletin.

По данным местных властей, число пострадавших от стихии достигло 149 человек. Подземные толчки также привели к разрушению около 1,5 тыс. жилых домов и 58 объектов инфраструктуры на юге страны.

16 декабря сообщалось о трех погибших и 37 пострадавших во время землетрясения.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 59 км к юго-западу от города Давао с населением более 1,2 млн человек. Очаг залегал на глубине около 80 км.