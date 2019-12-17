Суд арестовал обвиняемого в получении взятки директора департамента правительства Башкирии

УФА, 17 декабря. /ТАСС/. Кировский районный суд Уфы на два месяца арестовал директора департамента экономического развития аппарата правительства Башкирии, обвиняемого в получении 3 млн рублей взятки. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Директор департамента экономического развития аппарата правительства Республики Башкортостан, задержанный во время получения взятки на сумму 3 млн рублей, арестован на два месяца по решению суда", - сказали в СК.

По версии следствия, обвиняемый в декабре получил деньги от одной организации за покровительство, также он обещал ускорить оплату выполненного госконтракта со стороны Министерства земельных и имущественных отношений региона. Возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).