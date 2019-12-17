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В Ростове-на-Дону задержали ранившего в ночном клубе двух человек

Инцидент произошел в Кировском районе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, который нанес ножевые ранения двум посетителям ночного клуба в Ростове-на-Дону. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе управления Росгвардии по Ростовской области.

"Накануне из охраняемого ночного клуба в Кировском районе города на пульт территориального подразделения вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал. На месте происшествия росгвардейцы выяснили, что в ходе конфликта, возникшего между посетителями развлекательного заведения, один из его участников нанес ножевые ранения двоим оппонентам и скрылся", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе обследования близлежащих улиц сотрудники увидели группу людей, пытавшихся догнать молодого человека, по приметам похожего на разыскиваемого. "Граждане обратились за помощью к стражам правопорядка, пояснив причины преследования. Росгвардейцы задержали нарушителя, у которого при себе находилось предполагаемое холодное оружие, и передали полицейским для дальнейшего разбирательства", - заключили в ведомстве.

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РоссияРостовская область
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