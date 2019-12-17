В Воронежской области тюремные сроки за пытку человека получили двое мужчин

ВОРОНЕЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Суд в Таловском районе Воронежской области приговорил к длительным срокам в колонии строгого режима двух местных жителей, которые пытали знакомого раскаленным кипятильником. После полученных травм мужчина скончался в больнице, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Воронежской области.

"Таловским районным судом Воронежской области осуждены двое местных жителей, пытавшие знакомого электрическим кипятильником. Приговором суда 33-летнему виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, его 34-летнему товарищу - 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, в августе 2018 года двое мужчин в возрасте 33 и 34 года из села Абрамовка Таловского района приехали к 38-летнему знакомому в соседнее село Еланка, стали выпивать и поссорились. Двое гостей, избив хозяина дома, стали пытать его ударами электрического тока от оголенного провода и раскаленным кипятильником. Через сутки мужчина скончался в больнице.