Второе дело возбудили после изъятия арсенала из дома многодетной семьи в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия после изъятия арсенала из дома многодетной семьи в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

"В ходе осмотра места происшествия изъято огнестрельное автоматическое оружие: автоматы, пистолеты, боеприпасы и многое другое. Изъятое направлено на криминалистическую экспертизу. В настоящее время следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.