Четыре человека погибли в ДТП в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 декабря. /ТАСС/. Четыре человека погибли, еще один получил травмы в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Любытинском районе Новгородской области во вторник утром. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГИБДД по региону.

"Водитель [автомобиля Opel], мужчина 1981 года рождения, двигаясь по прямому участку дороги со стороны города Окуловка в сторону поселка Любытино, по неустановленной причине выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Lada Largus под управлением водителя - мужчины 1966 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Opel, водитель и два пассажира автомобиля Lada Largus от полученных травм скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства ТАСС уточнили, что в результате аварии пострадал еще один пассажир Lada Largus - мужчина 45-50 лет. Его доставили в Боровичскую центральную районную больницу. Сотрудники ГИБДД по региону работают на месте происшествия, предварительные причины аварии пока не озвучиваются.