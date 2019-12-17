Суд в Москве арестовал Алихана Оздоева за причастность к нападению на главу ЦПЭ Ингушетии

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы во вторник арестовал выходца из Ингушетии Алихана Оздоева, обвиняемого в причастности к нападению на главу ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании Оздоеву меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 февраля 2020 года ",- зачитала свое решение судья Ирина Вырышева.

Заседание суда прошло в закрытом режиме по ходатайству следствия, которое мотивировало это необходимостью сохранить в тайне личные данные правоохранителей, расследовавших покушение на Эльджаркиева.