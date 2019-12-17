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Источник: задержан хозяин дома в Ленобласти, где нашли арсенал оружия

Ранее сообщалось, что задержанный жил с семьей в арендованном доме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали хозяина частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области, где в понедельник вечером у многодетной семьи изъяли арсенал оружия. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

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"Задержан пожилой мужчина, это хозяин дома, где жила эта [многодетная] семья", - сказал собеседник агентства. Ранее источник сообщил ТАСС, что задержанный мужчина проживал с семьей в арендованном доме.

В понедельник вечером в частном доме в Гатчинском районе Ленинградской области был изъят арсенал оружия, в том числе автоматы, пистолеты и большое количество боеприпасов. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. Кроме того, в доме задержали мужчину, который подозревается в том, что насиловал свою несовершеннолетнюю дочь, он стал фигурантом второго уголовного дела об изнасиловании.

Задержанный по подозрению в насилии над ребенком держал в страхе всю семью. Об этом следователям рассказала мать потерпевшей девочки, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Петербургу. Помимо матери, допрошена и потерпевшая, а также сам подозреваемый. Обвинение ему пока не предъявлено. Источник сообщил ТАСС, что в доме нашли множество религиозной атрибутики.

В доме были антисанитарные условия. Всего в доме проживали восемь детей, все они госпитализированы. По данным уполномоченного по правам ребенка в регионе, их жизни ничего не угрожает. По данным местных властей, учебные заведения в Гатчинском районе дети не посещали.

В новость внесены изменения (15:07 мск) - добавлены подробности.

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