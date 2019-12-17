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Источник: в Татарстане арестовали полицейского за использование рабского труда

Мужчину уже уволили из правоохранительных органов

КАЗАНЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Суд в Татарстане арестовал бывшего полицейского, подозреваемого в использовании рабского труда. Об этом во вторник ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает, однако в пресс-службе МВД по Татарстану отметили, что мужчину уже уволили из правоохранительных органов.

"По опубликованной в СМИ информации о причастности полицейских ОМВД России по Нурлатскому району к похищению и принуждению к труду местного жителя проведена служебная проверка. По результатам оперуполномоченный уголовного розыска уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", - рассказали в ведомстве.

Теги
РоссияТатарстан
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