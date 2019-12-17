Гордума Переславля-Залесского лишила мандата подозреваемого в убийстве депутата Корнилова

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Переславль-Залесская городская дума провела внеочередное заседание, на котором лишила депутатского мандата подозреваемого в убийстве Владимира Корнилова. Об этом ТАСС сообщил глава городского округа Переславль-Залесский Валерий Астраханцев.

"Да", - ответил Астраханцев на соответствующий вопрос ТАСС.

Как ранее сообщала пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, 14 декабря в городском округе Переславль-Залесский было обнаружено тело 60-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. В его убийстве подозревается Владимир Корнилов, он задержан. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").