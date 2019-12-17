Один из подозреваемых в убийстве трех человек в Сухуме взят под стражу

СУХУМ, 17 декабря. /ТАСС/. Один из двоих подозреваемых в причастности к стрельбе у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума 22 ноября, в результате чего погибли три человека, арестован во вторник. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры.

"По уголовному делу об убийстве 22 ноября в Сухуме двое подозреваемых, один объявлен в розыск, в отношении второго сегодня Сухумский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил сотрудник пресс-службы. При этом он не назвал имени арестованного.

В результате стрельбы, которую 22 ноября открыли неизвестные в масках из автомобиля в сторону летней веранды ресторана "Сан-Ремо", погибли два криминальных авторитета - Алхас Авидзба и Астамур Шамба. Официантка, которая в этот момент подошла к столику, получила огнестрельные ранения в голову и позднее умерла в больнице. Еще трое получили ранения различной степени тяжести.

ТАСС сообщал, что 9 декабря прокуратура Сухума вынесла постановление об объявлении в розыск жителя города Сухума Эрика Чкадуа 1979 г.р., подозреваемого по уголовному делу, возбужденному 22 ноября, по признакам преступлений, предусмотренных статьями "приготовление к преступлению и покушение на преступление", "убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору ", "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" УК Абхазии.