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В Челябинске возбудили дело о покушении на мошенничество при строительстве стадиона

Коммерческая организация пыталась похитить более 1 млн рублей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Челябинске возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество при строительстве стадиона "Центральный". Об этом во вторник сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"В Челябинской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о покушении на хищение бюджетных средств при строительстве стадиона "Центральный". Исполнителем закуплено и поставлено покрытие футбольного поля, которое не соответствовало заключенному контракту и аукционной документации. Своими действиями коммерческая организация покушалась на хищение свыше 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияЧелябинская область
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