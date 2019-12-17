Подозреваемого в кражах из 70 квартир задержали в Туле

ТУЛА, 17 декабря. /ТАСС/. Тульские полицейские задержали местного жителя по подозрению в совершении краж как минимум из 70 квартир в областном центре и Киреевском районе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального управления МВД.

"Преступный стаж подозреваемого в кражах из квартир в регионе составляет, по предварительным оценкам, около 70 эпизодов. Подозреваемый задержан. В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ ("Кража"), - говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе, подозреваемый - 49-летний житель Тулы. Он совершал кражи на протяжении более пяти лет, действовал в одиночку. "Он не специализировался, например, только на краже бытовой техники, брал, все, что считал походящим для дальнейшего сбыта. Проникал в квартиры на первых этажах жилых домов, вскрывая пластиковые окна", - сказал собеседник агентства.

Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска и уже признался в ряде краж из квартир в Туле и Киреевском районе. У него дома изъята часть украденных вещей.