СК начал проверку после призывов убить девочку с большим родимым пятном в Кургане

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после призывов убить шестимесячную девочку с большим родимым пятном в Кургане. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, во вторник в эфире телеканала сообщалось, что в соцсетях разместили просьбу о сборе помощи на лечение младенца с родимым пятном, занимающим 80% тела. Однако родители стали объектом травли, они получают призывы убить девочку. Кроме того, отмечается, что родители пытались записаться по квоте в больницу в городе Москве, однако им в этом отказали.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области организовано проведение доследственной проверки", - сообщила Петренко. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления тщательно изучить все доводы, озвученные в сюжете, а центральному аппарату СК России - поставить на контроль ход указанных проверок.

Родимое пятно расположено на спине, животе и частично на голове ребенка - врачи курганской детской областной больницы поставили девочке диагноз "невус" и отправили запросы на лечение в различные клиники. Помочь ребенку согласились в Израиле, но сумма оказалась неподъемной для семьи. При этом, по словам родителей, огромное родимое пятно может перерасти в рак. Сейчас ребенок поступил на лечение в клинику Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, средства на перелет, обследование и проживание помогли собрать неравнодушные к проблеме их семьи люди.

Ранее "Комсомольская правда" сообщала, что маме ребенка священник одной из церквей Кургана отказал в крещении вместе с другими детьми и предложил индивидуальную процедуру таинства за 4 тыс. рублей, объяснив это тем, что ребенок может быть заразным. Курганская епархия осудила действия священника и пообещала оказать помощь родителям ребенка.