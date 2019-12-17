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Двоих жителей Петербурга осудили за хищения у пенсионеров под видом сотрудников ПФР

Большая часть потерпевших просили суд прекратить производство в отношении фигурантов в связи с примирением сторон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Московский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Константина Кузьмина и Михаила Галиева по делу о хищении денег у пенсионеров. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга, суд назначил назначил каждому по 2,5 года колонии-поселения.

Кузьмин и Галиев совершили 24 преступления в отношении пожилых людей, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда по Петербургу и Ленинградской области. Однако 16 потерпевших просили суд прекратить производство в отношении фигурантов в связи с примирением сторон.

"Московский районный суд огласил приговор в отношении Константина Кузьмина и Михаила Галиева, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество", 8 эпизодов). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в колонии-поселении каждому", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении. Оба полностью признали свою вину.

Суд установил, что весной прошлого года Кузьмин и Галиев приобрели базу данных, содержащую персональные данные граждан из числа получателей страховой пенсии по старости, бланки приходных кассовых ордеров и квитанций к ним, а также необходимые печати. Фигуранты звонили пенсионерам и сообщали заведомо ложные сведения о полагающейся пожилым людям выплате к страховой пенсии и необходимости оплаты налога для ее получения. Далее они приезжали домой к пенсионерам и забирали деньги якобы полагающиеся для оплаты налога.

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