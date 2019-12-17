СК возбудил уголовное дело в отношении жительницы Тюмени, убившей дочь из ревности

ТЮМЕНЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Тюменские следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая из ревности убила свою 19-летнюю дочь. Об этом сообщается во вторник на сайте МВД по Тюменской области.

"15 декабря 2019 года в органы внутренних дел поступила информация об убийстве 19-летней девушки. В ходе проводимой работы сыщиками уголовного розыска и следователями регионального СУ СК в кратчайшие сроки установлена и задержана подозреваемая в совершении преступления - неработающая и ранее судимая за совершение убийства своего мужа местная жительница 1975 года рождения. Установлено, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновала дочь к своему сожителю, взяв топор, подозреваемая нанесла несколько ударов по голове и телу девушки. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте", - говорится в сообщении.

На сайте следственного управления СК РФ по Тюменской области уточняется, что это произошло 17 сентября в одном из частных домов. "После совершения убийства с целью сокрытия преступления подозреваемая с помощью сожителя закопала тело на прилегающей к дому территории", - говорится в сообщении.

По данным главка МВД, женщина полностью признала вину. В отношении ее сожителя также проводится проверка.